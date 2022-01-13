Trabzonspor'da 2 oyuncunun testi pozitif!

Trabzonspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 2 oyuncunun testi pozitif!
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13 Ocak 2022 17:54
Trabzonspor, yapılan rutin kontroller sonucu iki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapıalan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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