Trabzonspor'da 2 oyuncunun testi pozitif!

Trabzonspor, yapılan rutin kontroller sonucu iki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.



Kulüpten yapıalan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.





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