Trabzonspor'da 2 ismin lisansı askıya alındı

Trabzonspor transfer döneminin açılmasıyla birlikte 2 ismin lisans askıya alındı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 2 ismin lisansı askıya alındı
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12 Ocak 2022 15:24
Edgar Ie
Edgar Ie
Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü transfer döneminin açılmasıyla birlikte oyuncularına lisans çıkarmaya başladı.

61 Saat'in haberine göre; İlk etapta Gervinho'nun lisansını askıya alıp, Kouassi'ye lisans çıkaran Bordo Mavililer daha sonra bu operasyonu Edgar Ie'de yaptı.

Edgar'ı da askıya alan Trabzonspor yeni transfer Edin Vişça'ya lisans çıkarttı. Trabzonspor ayrıca yeni transfer Puachz için de lisans başvurusu yaptı. Avcı'nın şans vermesi halinde bu isimler Sivas deplasmanında forma giyecek.  

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