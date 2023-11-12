Trabzonspor'da 2.01'lik bir makine: Onuachu

Trabzonspor'un dev forveti Paul Onuachu, şu ana kadar sergilediği performansla Bordo-Mavili takımın taraftarlarını adeta mest etti. Yıldız golcü sadece Karadeniz temsilcisini değil, attığı golle tüm dünyayı etkilemeyi başardı. Konyaspor'a karşı akrobatik bir gol atan Onuachu, hem yurt içinde hem de yurt dışında manşetleri süsledi.
Bordo-Mavililer'in, Fenerbahçe derbisinin ardından Konyaspor karşısında da galibiyete uzanması yerel basında geniş yer buldu. Trabzon'da yayın yapan gazeteler, Onuachu'nun performansını ve özellikle attığı 2. golü manşetlere taşıdı. Karadeniz Gazetesi 'Zlatan seni kıskandı, yeni kral' başlığını atarken, Sonnokta 'Fırtına'yı Onuachu uçurdu', Taka 'Onuachu atıyor, Fırtına kopuyor', Kuzey Ekspres 'Zlatan mısın be mübarek!' dedi.
Yaz transferinin son günlerinde Southampton'dan 1.5 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Paul Onuachu, kısa sürede yakaladığı uyum, attığı goller ve özellikle derbi performansıyla fark yarattı. Ligde 8 maçta forma giyen Nijeryalı forvet, rakip fileleri 6 kez havalandırdı, 1 de asist yaptı. Geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi en çok zorlayan oyuncu olan ve gol perdesini açan Onuachu, Papara Park'ta kaldığı yerden devam etti. Konyaspor maçında 59. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren dev santrfor, 85. dakikada ise inanılmaz bir gol attı. Enis Destan'ın pasında yüksekten gelen topu topuğuyla ağlara yollayan Onuachu, tüm izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı. Yaptığı bu vuruş, Zlatan İbrahimovic'in gollerine benzetilen Onuachu, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu.
Daily Mail 'Onuachu'dan sansasyonel akrobatik vole!' derken, Soccernet 'Onuachu Puskas ödülüne aday bir gol attı', Sportklub 'Yılın en iyisi olacağına şüphe yok', Sports Brief 'Zlatan Ibrahimovic'in geçmişteki çevikliğini hatırlattı', Cpnckn '2.01'lik adamın ustalığı' başlıklarını kullandı.
Bordo-Mavililer'in, Fenerbahçe derbisinin ardından Konyaspor karşısında da galibiyete uzanması yerel basında geniş yer buldu. Trabzon'da yayın yapan gazeteler, Onuachu'nun performansını ve özellikle attığı 2. golü manşetlere taşıdı. Karadeniz Gazetesi 'Zlatan seni kıskandı, yeni kral' başlığını atarken, Sonnokta 'Fırtına'yı Onuachu uçurdu', Taka 'Onuachu atıyor, Fırtına kopuyor', Kuzey Ekspres 'Zlatan mısın be mübarek!' dedi.
Yaz transferinin son günlerinde Southampton'dan 1.5 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Paul Onuachu, kısa sürede yakaladığı uyum, attığı goller ve özellikle derbi performansıyla fark yarattı. Ligde 8 maçta forma giyen Nijeryalı forvet, rakip fileleri 6 kez havalandırdı, 1 de asist yaptı. Geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi en çok zorlayan oyuncu olan ve gol perdesini açan Onuachu, Papara Park'ta kaldığı yerden devam etti. Konyaspor maçında 59. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren dev santrfor, 85. dakikada ise inanılmaz bir gol attı. Enis Destan'ın pasında yüksekten gelen topu topuğuyla ağlara yollayan Onuachu, tüm izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı. Yaptığı bu vuruş, Zlatan İbrahimovic'in gollerine benzetilen Onuachu, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu.
Daily Mail 'Onuachu'dan sansasyonel akrobatik vole!' derken, Soccernet 'Onuachu Puskas ödülüne aday bir gol attı', Sportklub 'Yılın en iyisi olacağına şüphe yok', Sports Brief 'Zlatan Ibrahimovic'in geçmişteki çevikliğini hatırlattı', Cpnckn '2.01'lik adamın ustalığı' başlıklarını kullandı.
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