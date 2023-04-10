Trabzonspor'da 190 günlük deplasman hasreti! Arada uçurum var

Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçı 2-0'lık skor ile kaybeden Trabzonspor'da kötü gidişat devam etti. Geçici olarak İhsan Derelioğlu'nu göreve getiren Bordo-Mavililer'in bu sezon istediği sonuçları alamamasında dış sahadaki olumsuz sonuçlar da etkili oldu.



190 GÜNLÜK HASRET



Evinde 30 puan toplayan ve dış sahada sadece 14 puan elde edebilen Trabzonspor, en son 1 Ekim 2022 tarihinde deplasmanda galip gelmeyi başarmıştı. Karadeniz ekibi, ligin bitimine haftalar kala son üç sezonda aldığı deplasman mağlubiyeti sayısının toplamından daha çok kayıp yaşarak taraftarlarını üzdü.



25 PUAN KAYBEDİLDİ



Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı tam 20 resmi karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 5 maç kazanabildi. Dış sahadaki 13 maçta 7 kez yenilgi alan Trabzonspor, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa karşısında yeni bir yenilgi daha tadan Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon toplamda 3, bir önceki sezon 1 ve 2019- 20 sezonunda da 2 deplasman yenilgisi almıştı. Son 3 sezondaki 6 yenilginin üzerine çıkan Trabzonspor, toplamda 13 dış saha maçında rakiplerine 25 puan kaybetti ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.



BİTKİSEL HAYATTAN ÇIKAMIYORUZ



Dış sahada oynanan Kasımpaşa maçında 2-0 kaybeden Trabzonspor'un bu yenilgisi yerel gazetelerde geniş yer buldu. Taka Gazetesi, "Bitkisel hayattan çıkamıyoruz" manşetini kullanırken, Günebakış Gazetesi, "Bu enkazın faturasını kim ödeyecek? Utanıyoruz" başlığını attı. Karadeniz Gazetesi, "Şampiyon armadayı ligin sıradan takımlarından yaptınız, yazıklar olsun hepinize" yorumunu yaptı. Öte yandan Son Nokta Gazetesi alınan yenilgiyi, "Trabzon eriyor" başlığıyla duyurdu ve takımın kötü gidişatına vurgu yaptı. Kuzey Ekspres ise "Arkası gelmez dertlerin, bıktık illallah" başlığıyla yenilgiyi okuyucularıyla paylaştı.



VISCA VE ÖMÜR BELİRSİZLİĞİ



Kasımpaşa maçında sakatlanan Visca ve Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı. Sağ dizinden sakatlanan Visca'nın MR'ı çekilecek. Ayrıca Abdülkadir'in de kas ağrıları bulunuyor. İki ismin yapılacak kontrollere bağlı olarak Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için yoğun bir çaba sarf edilecek.



GEÇEN SEZON MUMLA ARANIYOR



Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştığı performansın çok gerisinde kaldı. Geçen sezon aynı haftada 66 puan toplayan Fırtına, bu sezon ise 22 puan daha az puan elde etti ve haftayı 44 puan ile noktaladı.





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