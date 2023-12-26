Trabzonspor'da 17 maçta 12 oyuncu gol sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig'in Trabzonspor'da ilk 17 haftada 12 futbolcu rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerde, Onuachu 8 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er gol, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy'de 1'er gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da 17 maçta 12 oyuncu gol sevinci yaşadı
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26 Aralık 2023 13:19
Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Haftayı 1-1'lik RAMS Başakşehir beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Batista Mendy'in fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy de 1'er gol attı.

Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

17 maçın 4'ünde gol atamadı

Trabzonspor, ligde 17 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 12 karşılaşma ve oyuncular

Maç Sonuç Gol atan oyuncu
Trabzonspor-Antalyaspor 1-0 Denswil
Trabzonspor-Çaykur Rizespor 2-3 Bakasetas, Enis Destan
Kasımpaşa-Trabzonspor 1-5 Bardhi (2), Enis Destan, Göktan Gürpüz, Benkovic
Trabzonspor-Beşiktaş 3-0 Onuachu, Bakasetas, Visca
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor 3-2 Enis Destan, Onuachu
Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 Onuachu, Bakasetas
Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3 Onuachu, Berat Özdemir, Pepe
Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor 2-1 Onuachu (2)
EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor 3-3 Pepe, Onuachu, Trezeguet
Gaziantep FK-Trabzonspor 1-3 Trezeguet (2), Bakasetas
İstanbulspor-Trabzonspor 0-3 (h) Trezeguet, Onuachu
Trabzonspor-RAMS Başakşehir 1-1 Mendy
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