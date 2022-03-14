Trabzonspor'da 10 numara rahatlığı

Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 yenerek şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız dönerken, maçın kahramanlarından Abdülkadir Ömür iki golle yıldızlaştı.



Zorlu mücadele öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Bakasetas'ı yedek kulübesine çekerken milli futbolcuyu da 10 numara pozisyonunda görevlendirdi. Bu serbestlik daha önceki maçlarda olduğu gibi Ömür'e yaradı. Ligin ilk yarısında oynanan ve 1-0 kazanılan Göztepe mücadelesinde de Bakasetas'ın yokluğunda oyun kurucu pozisyonunda oynayan yıldız oyuncu tek golün asistini yapmıştı.



Abdülkadir Ömür ayrıca yine ilk devrede oynanan ve skor ürettiği Beşiktaş, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük mücadelesine de 10 numara pozisyonunda çıktı. Ömür sadece gol atmayı başardığı Demir Grup Sivasspor mücadelesinde Bakasetas ile beraber sahada yer aldı.



Öte yandan Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkaran yıldız futbolcu bitime 9 maç kalmasına rağmen bordo-mavili takımdaki en golcü sezonunu yaşamayı başardı. Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'daki en verimli dönemi ise 29 karşılaşmada 5 gol, 8 asistle 13 gole doğrudan etki ettiği 2018-19 sezonu olmuştu.



Avcı inandı Ömür kazandı



Bordo-mavili takımda sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve üçüncü haftada oynanan Galatasaray mücadelesinde taraftarların tepkisi sonunda kenara alınıp göz yaşlarını tutamayan Abdülkadir Ömür, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın inancı sayesinde topanlandı. Oyuncusundan vazgeçmeyen tecrübeli çalıştırıcı, Ömür'ü eski yıldız kimliğine büründürmeyi başardı. Abdülkadir için tekrardan birçok Avrupa devinin ismi yazılmaya başlandı.





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