Trabzonspor'da, 1 yıllık sözleşme

Basel'den transfer edilen 19 yaşındaki gurbetçi stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Emirhan Eraslan ilk etapta U19 takımında görev alacak.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da, 1 yıllık sözleşme
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10 Eylül 2022 17:06
Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Emirhan Eraslan'ın lisansı çıktı. Basel'den transfer edilen 19 yaşındaki gurbetçi stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İlk etapta Trabzonspor U19 takımında değerlendirilecek olan Emirhan'ın geleceği, göstereceği performansa göre netlik kazanacak.

Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Emirhan, 1,87 boyunda ve sol ayaklı.

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