Trabzonspor'da, 1 yıllık sözleşme

Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Emirhan Eraslan'ın lisansı çıktı. Basel'den transfer edilen 19 yaşındaki gurbetçi stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İlk etapta Trabzonspor U19 takımında değerlendirilecek olan Emirhan'ın geleceği, göstereceği performansa göre netlik kazanacak.
Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Emirhan, 1,87 boyunda ve sol ayaklı.
İlk etapta Trabzonspor U19 takımında değerlendirilecek olan Emirhan'ın geleceği, göstereceği performansa göre netlik kazanacak.
Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Emirhan, 1,87 boyunda ve sol ayaklı.
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