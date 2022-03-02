Trabzonspor'da 1 pozitif vaka

Trabzonspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncunun durumunun iyi olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

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Trabzonspor'da 1 pozitif vaka
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02 Mart 2022 13:09
Trabzonspor, Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmazken, oyuncunun durumunun iyi olduğu, tedavisinin ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.

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