Trabzonspor, Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmazken, oyuncunun durumunun iyi olduğu, tedavisinin ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.



İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;



Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.





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