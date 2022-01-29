Trabzonspor'da 1 pozitif vaka!

Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 1 pozitif vaka!
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29 Ocak 2022 22:18
Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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