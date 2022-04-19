Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.



Maçta topla oynama, şut ve gol pozisyonu anlamında maçın hakimi olan Trabzonspor, Kayserispor savunmasını aşmakta zorluk yaşadı. Bordo mavili takım adına ilk yarıda Edin Visca ve Kouassi çok net gol fırsatları yakalayan isimler oldu ancak Silviu Lung'un koruduğu kaleyi aşamadı.



Trabzonspor, ikinci yarıda baskısını daha çok artırdı ve 87. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle maçı kazandı.



Ligdeki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sonuçla birlikte seriyi kırmış oldu. Kayserispor'un ise resmi maççlarda galibiyet hasreti 2 maça çıktı.



Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki yarı final rövanş maçı, 10 Mayıs 2022'de Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.



ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Ligde hafta sonu Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer, şampiyonluğu garantileyebileceği bu karşılaşma öncesi kadroda değişime gitti.



VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Stefano Denswil yedek soyunurken, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Djaniny Semedo ise maç kadrosunda yer almadı.



Bu oyuncuların yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi görev yaptı.



NWAKAEME YİNE YEDEK KALDI



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı dahil ettiği Anthony Nwakaeme'yi yine yedek soyundurdu.



Ligde geçen hafta ilk kez yedeğe düşen Nijeryalı oyuncu, art arda iki resmi karşılaşmada da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedek kulübesinde oturtuldu.



Yukatel Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Mensah ve Abdülkadir Parmak, maç kadrosunda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Visca'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Kouassi'nin kafa vuruşunda, savunma çizgi önünden topu kornere gönderdi.

22. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Visca'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kalele Lung'da kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.

63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında, Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.

87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius, meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0.

90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.



Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Puchacz, Siopis (Dk. 84 Koita), Bakasetas (Dk. 72 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Berat Özdemir), Visca, Kouassi (Dk. 66 Nwakaeme), Cornelius

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo, Attamah (Dk. 90+1 İlhan Parlak), Kemen (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Thiam, Emrah Başsan (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Gavranovic (Dk. 76 Cardoso)

Gol: Dk. 87 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Kemen, Dk. 70 İbrahim Akdağ, Dk. 83 Thiam, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 70 Bakasetas, Dk. 74 Puchacz, Dk. 74 Siopis, Dk. 90+4 Hamsik (Trabzonspor)





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