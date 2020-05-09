Trabzonspor çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, 10 Mayıs yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, 10 Mayıs yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın