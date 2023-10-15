Trabzonspor, Chukwuani'nin peşini bırakmıyor

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor'da orta saha transferi için Tochi Chukwuani'nin ismi yeniden gündeme geldi.
Yaz Transfer döneminde görüşülen ancak anlaşma sağlanamayan Tochi Chukwuani'yi Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'nın transfer edilmesini istediği futbolcuyu Abdullah Avcı'nın da izleyeceği ve vereceği rapora göre görüşmelerin yeniden başlayacak.
Bu sezon Danimarka ekibi Lyngby formasıyla 12 maçta süre alan 20 yaşındaki orta saha 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Yaz Transfer döneminde görüşülen ancak anlaşma sağlanamayan Tochi Chukwuani'yi Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'nın transfer edilmesini istediği futbolcuyu Abdullah Avcı'nın da izleyeceği ve vereceği rapora göre görüşmelerin yeniden başlayacak.
Bu sezon Danimarka ekibi Lyngby formasıyla 12 maçta süre alan 20 yaşındaki orta saha 2 gol ve 1 asist kaydetti.