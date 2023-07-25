Trabzonspor, Chukwuani'nin peşinde

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde rotasını Tochi Chukwuani'ye çevirdi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, Chukwuani'nin peşinde
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25 Temmuz 2023 19:47
Trabzonspor, Danimarka ekibi Lyngby forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sıklaştırdı.

1 metre 87 santimetre boyundaki Nijerya asıllı Danimarkalı futbolcu, atletik yapısı ve oyunu çift yönlü olarak oynamasıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşan Tochi Chukwuani'nin transferi, kovid-19'a bağlı olarak kalbinde çıkan sorun nedeniyle son anda iptal olmuştu.

Trabzonspr, oyuncuyla ilgili detaylı bir sağlık raporu istedi.

İtalya'ya transferi iptal olduktan sonra Lyngby'nin kadroya dahil ettiği Tochi Chukwuani, geçen sezon Danimarka ekibiyle 23 resmi maça çıktı.

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