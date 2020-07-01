Trabzonspor Cenk transferinden vazgeçmiyor

Transferde gelecek vaat eden isimlere yönelen Trabzonspor, Altay forması giyen Cenk Özkacar için ısrarını sürdürüyor.
Bordo-Mavili yönetimin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in de gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için Altay ile görüşmelerini sıklaştırdığı ortaya çıktı. Fırtına, birçok kulübün listesindeki genç savunma oyuncusunun transferini bitirmekte kararlı.
Bordo-Mavili yönetimin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in de gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için Altay ile görüşmelerini sıklaştırdığı ortaya çıktı. Fırtına, birçok kulübün listesindeki genç savunma oyuncusunun transferini bitirmekte kararlı.