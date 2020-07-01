Trabzonspor Cenk transferinden vazgeçmiyor

Trabzonspor, Altay forması giyen Cenk Özkacar transferine nokta koymak istiyor

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Trabzonspor Cenk transferinden vazgeçmiyor
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01 Temmuz 2020 11:47
Transferde gelecek vaat eden isimlere yönelen Trabzonspor, Altay forması giyen Cenk Özkacar için ısrarını sürdürüyor.

Bordo-Mavili yönetimin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in de gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için Altay ile görüşmelerini sıklaştırdığı ortaya çıktı. Fırtına, birçok kulübün listesindeki genç savunma oyuncusunun transferini bitirmekte kararlı.



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