Trabzonspor Cenk transferinden vazgeçmiyor

Transferde gelecek vaat eden isimlere yönelen Trabzonspor, Altay forması giyen Cenk Özkacar için ısrarını sürdürüyor.



Bordo-Mavili yönetimin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in de gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için Altay ile görüşmelerini sıklaştırdığı ortaya çıktı. Fırtına, birçok kulübün listesindeki genç savunma oyuncusunun transferini bitirmekte kararlı.



