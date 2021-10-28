Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Lider Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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28 Ekim 2021 11:53
Süper Lig Lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında 29 Ekim Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligin 10. haftası sonunda 24 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Peres forma giyemeyecek, Nwakaeme ve Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.


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