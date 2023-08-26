Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
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26 Ağustos 2023 11:08
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 11:19
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. 

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak. 

Süper Lig'de 1 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan ; Eren, Denswil, Benkovic, Larsen ; Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir ; Teklic, Visca, Umut



Çaykur Rizespor: Gökhan ; Halil, Anıl, Emirhan, Muhammet ; Mithat, Olawoyin, Varesanovic ; Zeqiri, Benhur, Mary

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