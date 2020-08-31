Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor, iptal edilen Erzurumspor maçı yerine Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak
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31 Ağustos 2020 17:19
Trabzonspor, 5 Eylül'de Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.

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