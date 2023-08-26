Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.
Süper Lig'de 1 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Visca, Teklic, Umut Bozok.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.,
Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.
Süper Lig'de 1 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Visca, Teklic, Umut Bozok.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.,