Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 11'ler
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26 Ağustos 2023 18:14
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 18:22
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. 

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak. 

Süper Lig'de 1 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Visca, Teklic, Umut Bozok.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.,

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