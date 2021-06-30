Trabzonspor, Castillo'nun parasını bekliyor!

Trabzonspor'un 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Fabian Castillo, 2018-19 sezonu öncesi bordo mavili takımdan Meksika ekibi Tijuana'ya 2.26 Milyon Euro'ya transfer olmuştu. Meksika ekibinin hala transferden kalan taksidi ödemediği ortaya çıktı.



Fabian Castillo transferinden kaynaklı 575 Bin Dolar tutarındaki son taksidin Tijuana tarafından ödenmemesi üzerine Trabzonspor'un FIFA'da açtığı dava sonuçlandı. FIFA, Bordo mavili kulübün 575 Bin Dolar ve yıllık yüzde 5 faizi ile yüzde 10 gecikme cezası talebini kabul etti.



Buna göre Meksika ekibine tüm rakamın 45 gün içerisinde Trabzonspor'a ödenmesine karar verildi. Bordo mavili kulüp bu paranın aktarılması için beklemeye geçti.



Öte yandan 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Castillo geçtiğimiz günlerde bir başka Meksika ekibi Juarez FC'ye imza attı.



Trabzonspor'un 2016-17 sezonunda ABD ekibi FC Dallas'dan transfer ettiği Castillo 2018-19 sezonu öncesinde bordo mavili takımdan Meksika ekibi Tijuna'ya transfer olmuştu. 1 sezon burada forma giyen yetenekli futbolcu 2019'da aynı ülkenin Querétaro takımına kiralık olarak gitmişti. 2020'de yeniden Tijuna'ya dönen Castillo gelecek sezon da Juarez'de forma giyecek. Kolombiyalı futbolcu böylece Trabzonspor'dan sonra hiç bir takımda üst üste 2 sezon oynayamadı. [Haber61]



