Trabzonspor CAS sürecinden emin; 'Yine başarırız''

Süper Lig'de liderlik koltuğunun sahibi olan Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi morallerin yükseltilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Özellikle UEFA'dan gelen bir yıl Avrupa'dan men cezasının oyuncular üzerinde bir etki oluşturmamasını isteyen yönetim, bu konuda futbolculara sürekli yeni bilgiler sunuyor. Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da CAS'ın bu cezayı kaldıracağından yana hiçbir endişelerinin bulunmadığını açıkladı.Doğan, göreve geldikleri günden itibaren ekonomik anlamda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buna benzer bir durum (Avrupa kupalarından men) geçen dönem de olmuştu. Gerekli belgeleri, bilgileri hazırlayarak o sorunu çözmüştük. Bu kez de yine aynı şeylerin söz konusu olacağını düşünüyorum. Bizim yaptığımız herhangi bir eksik işlem yok. Oyuncularımız inşallah şampiyon olacak ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz" dedi.Doğan, takımın çok iyi konsantre olduğunu ve ligin başlaması için sabırsızlandığını da vurgulayarak, "Devletimizin aldığı önlemlerle zaten sağlık açısından belli bir noktaya geldik. Hepimiz cuma gününü bekliyoruz. İnşallah bu yıl 8. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Başkanımız bir aydır futbolcularla her gün beraber. Resmi olarak kampa girdi diyebiliriz" dediUEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor, cezanın iptali için çalışıyor. Savunma dosyasını hazırlayan bordo-mavililer, cuma günü itiraz için CAS'a başvuracak. İsviçreli Froriep Hukuk Bürosu, CAS davasında Fırtına'yı temsil etmesi için İspanyol avukat Jose Juan Pinto Sala'yı önerdi. Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Pinto Sala, UEFA Yönetim ve Uyum Komitesi ile UEFA Ücret Komitesi'nin bağımsız üyesi olarak görev yapmıştı.