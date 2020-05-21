Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, 22 Mayıs Cuma günü yapacakları antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
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Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, 22 Mayıs Cuma günü yapacakları antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın