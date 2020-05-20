Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını yaptı.
Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını yaptı.
Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın