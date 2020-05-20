Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle verilen arada antrenmanlarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
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20 Mayıs 2020 15:30
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını yaptı.

Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.

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