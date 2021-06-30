Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın alternatifini buldu

Ganalı yıldızı Caleb Ekuban'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif oyuncu arayışında olan bordo-mavililer, son olarak Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'de forma giyen Richmond Boakye'yi takibe aldı.



Ghanasoccernet'te yer alan habere göre Fırtına, sözleşmesi biten yıldız ismi Ekuban'ın yerine renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde Trabzonspor'un rakibinin, Süper Lig'de Göztepe olduğu bilgisi de paylaşılırken İzmir temsilcisinin oyuncunun menajeriyle görüştüğü vurgulandı.



RICHMOND BOAKYE YIADOM KİMDİR?



28 Ocak 1993 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Richmond Boakye, kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sassuolo, Juventus, Elche, Atalanda, Roda, Kızılyıldız ve JS Suning gibi farklı ekiplerde forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli isim, son olarak ocak ayında Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'ye transfer olmuştu. Yarım sezon bu ekipte top koşturan Boakye, çıktığı 14 karşılaşmada skor üretemedi. Ganalı santrfor milli takımda ise 13 maçta oynarken 5 gole imzasını attı. [Günebakış]



