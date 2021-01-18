Trabzonspor büyük oynuyor: Papu Gomez

Trabzonspor, Papu Gomez'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Atalanta'ya 3 milyon Euro'luk teklif yapıldı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Trabzonspor büyük oynuyor: Papu Gomez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2021 10:41
Atalantalı taraftarlar, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür için yönetime baskı yaparken, bordo-mavililer de İtalyan ekibine Papu Gomez için teklif götürdü.

Fırtına, 32 yaşındaki forvet arkası için Atalanta'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. 4 eşit taksitte ödeme koşulu sunulurken, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi katılımı için de ekstra bonus maddeleri eklendi.

7 sezondur Atalanta forması giyen Papu Gomez, 5 kez Arjantin Milli Takım forması giydi. Bu sezon İtalyan ekibiyle 16 maça çıkan Papu Gomez 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için