Trabzonspor büyük oynuyor: Papu Gomez

Atalantalı taraftarlar, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür için yönetime baskı yaparken, bordo-mavililer de İtalyan ekibine Papu Gomez için teklif götürdü.Fırtına, 32 yaşındaki forvet arkası için Atalanta'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. 4 eşit taksitte ödeme koşulu sunulurken, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi katılımı için de ekstra bonus maddeleri eklendi.7 sezondur Atalanta forması giyen Papu Gomez, 5 kez Arjantin Milli Takım forması giydi. Bu sezon İtalyan ekibiyle 16 maça çıkan Papu Gomez 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.