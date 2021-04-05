Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı

Galatasaray ve Fenerbahçe son haftalarda önemli kayıplar yaşamasına rağmen Trabzonspor bu avantajı kullanamadı. 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabilen Fırtına, bu periyotta kaybettiği 7 puanı hanesine yazdırsaydı, şu an 2. sırada olacaktı

Abone Ol
Trabzonspor büyük fırsatı kaçırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2021 10:19
Trabzonspor'un zirve yarışında üstünde yer alan takımlar üst üste puanlar yitirmesine rağmen Trabzonspor fırsatı değerlendiremedi. Çünkü Karadeniz ekibi de son 4 lig maçında tam 7 puan kaybetti. Bu periyotta sadece Ankaragücü'nü yenebilen Bordo-Mavililer, Alanyaspor'a yenildi; Erzurum ve Sivasspor ile berabere kaldı. Abdullah Avcı'nın takımı, bu 7 puanı hanesine yazdırabilseydi şu anda 63 puanda olacak ve ligde ikinci sırada yer alacaktı. Galatasaray üst üste Hatay ve Çaykur Rizespor'a mağlup olurken, Fenerbahçe ise ligin son 4 maçında Antalya ve Beşiktaş'la berabere kaldı, Gençlerbirliği'ne yenildi.

5 GÜNDE 2 MAÇ VAR

56 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, bugün Denizlispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın (61) ise 5 puan gerisinde bulunuyor. Önünde 9 lig karşılaşması kalan Bordo-Mavililer, 5 günde art arda oynayacağı Kayserispor ve Çaykur Rize mücadelelerini kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.