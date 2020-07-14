Trabzonspor, büyük fırsatı elinin tersiyle itti!

Denizlispor'a yenilen Trabzonspor, Başakşehir'in Konya'ya mağlup olduğu haftada, büyük bir fırsatı elinin tersiyle itti. Fırtına artık şampiyonluk için Konyaspor ve Kayserispor'u yenip, Başakşehir'in son 2 maçta da takılmasını bekleyecek.

Haber; Akşam
Trabzonspor, büyük fırsatı elinin tersiyle itti!
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14 Temmuz 2020 12:40
Denizlispor deplasmanı, Trabzonspor için büyük bir sürpriz sonuçla tamamlandı. Zorlu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Bordo-Mavililer, erken gelen golle öne geçerken, Başakşehir'in üst üste yediği gollerle iyice havaya girdi.

Bu maçı Trabzon'un kazanması, liderin de Konya'da mağlup olması durumunda farkı 1'e indirecek olan Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, skoru korumayı başaramadı.

Denizlispor'a yenilen Trabzonspor, Başakşehir'in Konya'ya mağlup olduğu haftada, büyük bir fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu.

KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde 3 puan kaybeden Trabzonspor, kalan 2 haftada içeride Konyaspor ve deplasmanda Kayserispor'u yenip, Başakşehir'in kalan 2 maçta da takılmasını beklemek zorunda. Bu arada Başakşehir de içeride Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.



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