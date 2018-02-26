Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 23 haftada 9 galibiyeti bulunan Trabzonspor'da bu maçların 8'inde forma giyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, attığı 9 golle takımının kazandığı karşılaşmalarda önemli rol oynadı.Ligde geride kalan 23 haftada 18 maçta forma giyen ve 18 golle takımının en golcü ismi olan Burak Yılmaz, bu sezon ligde 9 galibiyeti bulunan bordo-mavililerde bu maçların 8'inde forma giydi ve söz konusu karşılaşmaların 6'sında toplamda 9 gol kaydetme başarısı gösterdi. Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın forma giydiği 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı, 33 puanı hanesine yazdırdı.Bordo-mavililer, bu sezon 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Burak'ın forma giymediği 5 karşılaşmada ise yalnızca tek galibiyet elde edebildi. Trabzonspor, söz konusu 5 maçta 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Toplamda 5 puanı hanesine yazdırabildi.Ayrıca, ligin 19'uncu haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasından sonra oynadığı 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Trabzonspor'da, bu 3 maçlık periyottan önce son golü atan ve yine üç maçlık gol özlemine Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında son veren isim de yine Burak Yılmaz oldu.Bu arada Süper Lig'in 23'üncü haftasında geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda kaybetmeme serisini de 7 maça çıkardı. Ligde en son 10 Ekim 2017 tarihinde deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sonrasında oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iki günlük izine çıkan Trabzonspor, yarın saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 24'üncü haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.