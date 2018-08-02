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Trabzonspor, Burak ve Kamil Ahmet'ten yoksun çalıştı

Trabzonspor, 4 Ağustos Cumartesi günü Cagliari ile oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: AA
Trabzonspor, Burak ve Kamil Ahmet'ten yoksun çalıştı
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02 Ağustos 2018 15:32
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz takımdan ayrı koşu yaptı.

Cuma günü İstanbul yolcusu

Trabzonspor, İstanbul'da Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçı için Cuma günü İstanbul'a gidecek.

Bordo-mavililer, 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan temsilcisi ile saat 19.00'da karşılaşacak.

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