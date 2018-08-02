Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz takımdan ayrı koşu yaptı.
Cuma günü İstanbul yolcusu
Trabzonspor, İstanbul'da Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçı için Cuma günü İstanbul'a gidecek.
Bordo-mavililer, 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan temsilcisi ile saat 19.00'da karşılaşacak.
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Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz takımdan ayrı koşu yaptı.
Cuma günü İstanbul yolcusu
Trabzonspor, İstanbul'da Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçı için Cuma günü İstanbul'a gidecek.
Bordo-mavililer, 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan temsilcisi ile saat 19.00'da karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın