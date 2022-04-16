Trabzonspor, bu sezon bir ilki yaşadı

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon ilk kez 4 maç art arda puan kaybı yaşadı.



Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olduktan sonra sırasıyla 31. hafta sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, 32. haftada Gaziantep FK ile dış sahada 0-0 ve son olarak da VavaCars Fatih Karagümrük ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı.



Ligin son 4 haftasında 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 9 puan kaybederek bu sezon en kötü dönemini yaşadı.



Bordo-mavili takım, ligin 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2, ligin 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2, ligin 21. haftasında Demirgrup Sivasspor ve 22. haftada GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak art arda sadece 2 kez puan kaybı yaşamıştı.



- İç sahada yenilmezliğini sürdürdü



Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük beraberliği ile sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü.



Geçen sezon son 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.



- İstanbul takımlarına mağlup olmadı



Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.



Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı.



- 21 beraberlik



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla 21. beraberliğini aldı.



Avcı ile ligde 65 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 39 galibiyet, 21 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.



