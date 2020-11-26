Trabzonspor, bu sezon bir ilk için Ankara'da!

Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak için MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, bu sezon bir ilk için Ankara'da!
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26 Kasım 2020 14:09
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini Ankara'da verecek.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış da olacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı'nın sakatlığı bulunuyor.



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