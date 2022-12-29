Trabzonspor, bu kez Olimpiyat'ta yıkıldı!

Trabzonspor, uğurlu gelen Olimpiyat Stadyumu'nda Abdullah Avcı döneminde ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, bu kez Olimpiyat'ta yıkıldı!
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29 Aralık 2022 09:53
Trabzonspor, uğurlu gelen Olimpiyat Stadı'nda bu kez şoku yaşadı.

Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı döneminde ilk kez bu statta yenildi. Daha önce çıktığı 5 maçın 5'ini de kazanan Trabzonspor'un, genel tabloya bakıldığında da Olimpiyat'ta müthiş bir istatistiği vardı.

Fatih Karagümrük maçına kadar, Olimpiyat'taki 24 resmi maçta sadece 3 yenilgisi bulunan Trabzonspor, 18 mücadelede galip gelmiş, 3 karşılaşma beraberlikle bitmişti. Bu statta 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa kazanan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında sahadan eli boş ayrıldı. 

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