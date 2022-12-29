Trabzonspor, bu kez Olimpiyat'ta yıkıldı!

Trabzonspor, uğurlu gelen Olimpiyat Stadı'nda bu kez şoku yaşadı.



Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı döneminde ilk kez bu statta yenildi. Daha önce çıktığı 5 maçın 5'ini de kazanan Trabzonspor'un, genel tabloya bakıldığında da Olimpiyat'ta müthiş bir istatistiği vardı.



Fatih Karagümrük maçına kadar, Olimpiyat'taki 24 resmi maçta sadece 3 yenilgisi bulunan Trabzonspor, 18 mücadelede galip gelmiş, 3 karşılaşma beraberlikle bitmişti. Bu statta 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa kazanan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında sahadan eli boş ayrıldı.



