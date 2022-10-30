Trabzonspor: 'Bu haber asılsızdır'

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin kamulaştırılacağıyla ilgili bir açıklama paylaştı.



Yapılan açıklamada, "Bugünkü divan kurulu toplantısındaki denetim raporu neticesinde gündeme gelen Trabzonspor M.Ali Yılmaz tesislerinin kamulaştırılması konusuyla alakalı olarak, kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının olmadığı, konunun spekülatif olduğu açık ve net olarak ifade edilmiştir." denildi.



Ayrıca, "Bu durumla alakalı olarak gelişmelerden üzüntü duyduğumuzu ifade ederken, spekülatif tartışmalardan da uzak kalınması konusu kamu oyunun bilgisine hassasiyetle arz olunur." ifadelerine yer verildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ