Trabzonspor: "Bu bizim son dansımız"

Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda Fenerbahçe maçı üzerinden bir video hazırlandı.

Trabzonspor: 'Bu bizim son dansımız'
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22 Haziran 2020 21:03
Trabzonspor, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçtaki görüntülerle hazırladıkları videoda;

"Seni tahrik ettiler
Sana vurmaya çalıştılar
Canını yaktılar
Ama seni durduramadılar
Bu bizim herkese karşı "son dansımız"
Sonuna kadar savaşacaksın, biliyoruz
Biz de orada olacağız."

şeklinde ifadeler yer aldı.



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