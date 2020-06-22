Trabzonspor: 'Bu bizim son dansımız'

Trabzonspor, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçtaki görüntülerle hazırladıkları videoda;
"Seni tahrik ettiler
Sana vurmaya çalıştılar
Canını yaktılar
Ama seni durduramadılar
Bu bizim herkese karşı "son dansımız"
Sonuna kadar savaşacaksın, biliyoruz
Biz de orada olacağız."
şeklinde ifadeler yer aldı.
"Seni tahrik ettiler
Sana vurmaya çalıştılar
Canını yaktılar
Ama seni durduramadılar
Bu bizim herkese karşı "son dansımız"
Sonuna kadar savaşacaksın, biliyoruz
Biz de orada olacağız."
şeklinde ifadeler yer aldı.
Durdurulamayacaksın! 👊🏻👊🏻👊🏻 #SekizinciKuşatma #SekizinciŞampiyonluk #BugünGünlerdenTrabzonspor pic.twitter.com/lBX8kqDLB7
— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 22, 2020