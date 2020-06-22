Trabzonspor: 'Bu bizim son dansımız'

, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçtaki görüntülerle hazırladıkları videoda;"Seni tahrik ettilerSana vurmaya çalıştılarCanını yaktılarAma seni durduramadılarBu bizim herkese karşı "son dansımız"Sonuna kadar savaşacaksın, biliyoruzBiz de orada olacağız."şeklinde ifadeler yer aldı.