Trabzonspor, Brynhildsen'in peşine düştü

Trabzonspor , UEFA Konferans Ligi dışına ittiği Molde'nin 22 yaşındaki oyuncusu Ola Brynhildsen'in peşine düştü.
Trabzonspor'a karşı oynanan 2 maçta 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan genç kanat için araştırmaların başladığı iddia edildi.
Norveçli futbolcunun 1 yıllık kontratının kalması Karadeniz ekibinin iştahını kabartıyor.
Trabzonspor'a karşı oynanan 2 maçta 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan genç kanat için araştırmaların başladığı iddia edildi.
Norveçli futbolcunun 1 yıllık kontratının kalması Karadeniz ekibinin iştahını kabartıyor.