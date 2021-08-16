Trabzonspor, Brynhildsen'in peşine düştü

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Molde formasıyla kendilerini oldukça zorlayan 22 yaşındaki Norveçli oyuncu Olan Brynhildsen'in peşine düştü.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Brynhildsen'in peşine düştü
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16 Ağustos 2021 14:21
Trabzonspor , UEFA Konferans Ligi dışına ittiği Molde'nin 22 yaşındaki oyuncusu Ola Brynhildsen'in peşine düştü.

Trabzonspor'a karşı oynanan 2 maçta 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan genç kanat için araştırmaların başladığı iddia edildi.

Norveçli futbolcunun 1 yıllık kontratının kalması Karadeniz ekibinin iştahını kabartıyor.

 

 


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