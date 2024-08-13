Trabzonspor, Brownhill için harekete geçiyor

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Josh Brownhill'in transferi için Burnley'e teklif yapacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, Brownhill için harekete geçiyor
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13 Ağustos 2024 11:53
Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Josh Brownhill için Burnley'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncudan olumlu yanıt alan yönetim, Burnley'e resmi teklifini en kısa sürede sunacak.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Josh Brownhill'in Burnley ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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