Jens Stryger

Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ile Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan, bek bölgesine Danimarkalı milli oyuncuLarsen'i getiren, Stefano Denswil'le yeni kontrat imzalayıp Anthony Nwakaeme'nin yerine de Trezeguet'yi alan Trabzonspor'da ana gündem stoper.Şampiyonlar Ligi sezonunda Vitor Hugo'nun yanına nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Bordo- Mavililer, 1.5 aylık periyotta 10'a yakın isimle görüşürken, artık son viraja girildi. Yönetim, 20 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci etap kampına yeni stoperi getirmek istiyor. Hertha Berlin forması giyenBonservisi elinde bulunan Bazoer ve Florian Grillitsch'in yanı sıra Stefan Strandberg'le daha önce görüşme yapılmıştı. Aynı zamanda Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Jason Denayer'in menajeriyle de iletişime geçildi.Kaan Ayhan cephesinde ise Sassuolo'nun 5 milyon Euro'luk bonservis talebi devam ettiği için görüşmeler durma noktasına geldi. Stoper konusunda Trabzonspor'da hareketli günler yaşanırken, ismi sır gibi saklanan 2 oyuncunun daha olduğu ve çarşamba gününe kadar stoper transferinin biteceği öğrenildi.