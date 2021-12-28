Trabzonspor - Boluspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.Erce, Serkan, Hüseyin, Denswil, İsmail, Berat, Abdülkadir Parmak, Murat Cem, Yunus, Yusuf Sarı, KoitaSelmani, Mehmet, Emin, Ali, Tugay, Bertu, Abdurrahman, Roshi, Berk, Bregu, KassongoTrabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.Kupada Trabzonspor ile Boluspor arasındaki maç açık kanalda yayınlanacak olmasına rağmen bordo-mavili taraftarların mücadeleye ilgisi yoğun olduğu bilgisi verildi.Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın satışa çıkan biletlerinin yarısından fazlasının tükendiği aktarıldı. Maçta 30 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor.