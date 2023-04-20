Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Trabzonspor 1-0 öne geçse de sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada Samu Saiz, 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve uzatma dakikalarında Jordy Caicedo attı. Trabzonspor'un tek golü 11. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.Trabzonspor'da 22. dakikada penaltıya sebebiyet veren Stryger Larsen, kırmızı kart gördü. Pozisyon sırasında sakatlık yaşayan Danimarkalı futbolcu, sedyeyle kenara geldikten sonra travma nedeniyle hastaneye götürüldü. Larsen'in hastanede çekilen tomografisi temiz çıkmasının ardından hastaneden tedavi edildi.Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkan Trabzonspor, sahadan mağlubiyetle başladı ve Hırvat teknik adam dönemine kötü başladı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, 45 puanda kaldı. Sivasspor, 34 puana yükseldi.Trabzonspor, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. Sivasspor, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.Bordo-mavililer, 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk sınavını Sivas deplasmanında verdi.Hırvat teknik adam, ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti.Karadeniz temsilcisi, Sivasspor maçına Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Markovic, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez ilk 11'iyle çıktı.Bjelica, Beşiktaş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Denswil'in yerine Bartra'yı, Peres'in yerine Doğucan Haspolat'ı, sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yerine Yusuf Yazıcı'yı, Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Bardhi'yi oynattı.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemedi.Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.Çalımbay, Giresunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cofie, N'Jie, Ulvestad ve Caicedo'nun yerine Hakan Arslan, Gradel, Charisis ve Yatabare'ye şans verdi.Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almadı.Trabzonspor, 11. dakikada öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Lazar Markovic, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Sivasspor, karşılaşmanın 22. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada kullanılan kornerde Goutas'ın vuruşunu Uğurcan kurtardı. Devam eden pozisyonda Hakan Arslan topu ağlara göndermek isterken Larsen araya girdi. Bahattin Şimşek, bu dakika Larsen'in faul yaptığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. Larsen kırmızı kart gördü. Pozisyon sırasında sakatlık yaşayan Danimarkalı futbolcu, sedyeyle kenara gelmesinin ardından travma şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Larsen, tomografisinin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.Sivasspor'da penaltıda topun başına geçen Samu Saiz, 27. dakikada skoru eşitledi.Sivasspor, 37. dakikada öne geçti. Sol kanattan Gradel'in ortasında arka direğe iyi hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt yaptığı kafa vuruşu ile durumu 2-1 yaptı.İlk yarı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Sivasspor'da ilk golü atan Samu Saiz, 58. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Saiz, bu dakikada rakip ceza yayından çektiği şutla farkı 2'ye çıkardı.Sivasspor, 90+3'de Jordy Caicedo ile 4-1'i buldu. Bu golün santrası olmadı ve karşılaşma 4-1'lik skorla tamamlandı.8. dakikada ilk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. Gradel'in sol çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği topa Yatabare'den önce son anda savunmaya ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.11. dakikada konuk ekip golü buldu. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Markovic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 0-127. dakikada Sivasspor penaltıdan eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda kaleci son anda sağına uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun takibinde Hakan Arslan, Larsen ile mücadelesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-1.32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasına Yatabare'nin vuruşunda, top az farkla auta gitti.34. dakikada kırmızı-beyazlılar sağ kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.37. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe doğru ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla kaleye gönderdiği top, Hüseyin Türkmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-2.Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan etkili ortasında, ceza sahasında savunma son anda araya girerek topu taca gönderdi.58. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının gerisinde pres yaparak topu kazanan Charisis, pasını yan tarafındaki Saiz'e aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 3-1.64. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Erdoğan Yeşilyurt topu içeriye çevirdi. Yatabare'nin altıpas üzerinde yaptığı topuk vuruşunda kaleci son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.78. dakikada Bartra'nın topuk pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Bardhi'nin aşırtma vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+3. dakikada altıpas üzerinde topla buluşan Caicedo'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 4'üncü kez Trabzonspor filelerine gitti: 4-1.Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.Sivas 4 EylülBahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan (Dk. 72 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 85 N'Jie), Charisis (Dk. 89 Robin Yalçın), Saiz (Dk. 85 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 89 Caicedo)Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 64 Umut Bozok), Siopis, Markovic (Dk. 64 Naci Ünüvar), Yusuf Yazıcı (Dk. 29 Denswil), Bardhi (Dk. 80 Lahtimi), Gomez (Dk. 46 Hamsik)Dk. 11 Markovic (Trabzonspor), Dk. 27 (Penaltıdan) ve 58 Saiz, Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Caicedo (Demir Grup Sivasspor)Dk. 22 Larsen (Trabzonspor)Dk. 49 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Denswil (Trabzonspor)