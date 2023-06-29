Trabzonspor bir transferi daha İstanbul'a getirdi!

Trabzonspor, Mislav Orsic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Hırvat oyuncu İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor bir transferi daha İstanbul'a getirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2023 00:53
Trabzonspor, Mislav Orsic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Mislav Orsic gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Başarılı futbolcu, perşembe günü Trabzon'a geçecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

BJELICA İLE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.75 milyon euro'ya Southampton'a transfer olan Hırvat futbolcu, İngiliz ekibiyle sadece 5 maça çıkarken Premier Lig'de 6 dakika süre alabildi.

Mislav Orsic daha önce Nenad Bjelica ile 2018-2020 arasında Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.


 



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery