Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor: Tonio Teklic

çalışmalarını sürdüren, gelecek sezon için yeni hamlesini orta sahaya yapmaya hazırlanıyor:TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü NK Varazdin ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.Haberde, Trabzonspor'un Hırvat oyuncunun transferini kısa sürede açıklamayı planladığı aktarıldı.Kariyeri boyunca Hajduk Split, NK Varazdin ve Hrv Dragovoljac kulüplerinde forma giyen Tonio Teklic, 23 yaşındak ve Hırvatistan doğumludur. 10 numara pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Varazdin formasıyla 34 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Teklic, kariyeri boyunca çıktığı 165 maçta 23 gol 12 asist yaptı.