Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor: Tonio Teklic

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gelecek sezon için yeni hamlesini orta sahaya yapmaya hazırlanıyor: Tonio Teklic.
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü NK Varazdin ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde, Trabzonspor'un Hırvat oyuncunun transferini kısa sürede açıklamayı planladığı aktarıldı.
TONIO TEKLIC KİMDİR?
Kariyeri boyunca Hajduk Split, NK Varazdin ve Hrv Dragovoljac kulüplerinde forma giyen Tonio Teklic, 23 yaşındak ve Hırvatistan doğumludur. 10 numara pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Varazdin formasıyla 34 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Teklic, kariyeri boyunca çıktığı 165 maçta 23 gol 12 asist yaptı.
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü NK Varazdin ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde, Trabzonspor'un Hırvat oyuncunun transferini kısa sürede açıklamayı planladığı aktarıldı.
TONIO TEKLIC KİMDİR?
Kariyeri boyunca Hajduk Split, NK Varazdin ve Hrv Dragovoljac kulüplerinde forma giyen Tonio Teklic, 23 yaşındak ve Hırvatistan doğumludur. 10 numara pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Varazdin formasıyla 34 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Teklic, kariyeri boyunca çıktığı 165 maçta 23 gol 12 asist yaptı.