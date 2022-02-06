Trabzonspor, bir transferi daha bitiriyor

Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katmak üzere…



61 saat'in haberine göre; Trabzonspor'un yeni transferi genç forvet Emrehan Gedikli'nin bu akşam saat 21:25'te Trabzon'da olması bekleniyor.



Profesyonel kariyerinde Almanya milli takımının altyapılarında da forma giyen genç forvetin aslen Trabzonlu olduğu öğrenildi. Emrehan Gedikli bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 13 gol 1 asistlik performans sergiledi.



Bordo-mavililer, ara transferde daha önce; Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan gibi genç isimleri renklerine bağladı.





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