Trabzonspor, bir transferi daha bitiriyor

Trabzonspor'un ara transfer dönemindeki 9. transferi olması beklenen gurbetçi oyuncu Emrehan Gedikli bugün İstanbul aktarmalı olarak Almanya'dan Trabzon'a gelecek.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor, bir transferi daha bitiriyor
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06 Şubat 2022 12:47
Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katmak üzere…

61 saat'in haberine göre; Trabzonspor'un yeni transferi genç forvet Emrehan Gedikli'nin bu akşam saat 21:25'te Trabzon'da olması bekleniyor.

Profesyonel kariyerinde Almanya milli takımının altyapılarında da forma giyen genç forvetin aslen Trabzonlu olduğu öğrenildi. Emrehan Gedikli bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 13 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bordo-mavililer, ara transferde daha önce; Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan gibi genç isimleri renklerine bağladı.

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