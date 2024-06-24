Trabzonspor bir transferi daha bitirdi; Cihan Çanak

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Transferde gaza basan Trabzonspor, bir futbolcuda daha mutlu sona ulaştı. Gurbetçi futbolcu Cihan Çanak, Bordo-Mavililer'in kendisine gönderdiği sözleşmeyi imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor bir transferi daha bitirdi; Cihan Çanak
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24 Haziran 2024 17:03
Son güncelleme 24 Haziran 2024 17:28
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transferlerine devam ediyor.

Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ı açıklayan Trabzonspor 6. transferini de noktaladı.

61 Saat'in haberine göre; Standard Liege'de top koşturan gurbetçi futbolcu Cihan Çanak, bugün kendisine gönderilen sözleşmeyi imzaladı.

19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak 3+1 yıllık imzayı attı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA

Cihan, Çarşamba günü İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Trabzon'da imzayı atacak.



BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Cihan Çanak için Standard Liege'e bonuslar dahil 3 milyon euro ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.  

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