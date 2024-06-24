Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transferlerine devam ediyor.
Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ı açıklayan Trabzonspor 6. transferini de noktaladı.
61 Saat'in haberine göre; Standard Liege'de top koşturan gurbetçi futbolcu Cihan Çanak, bugün kendisine gönderilen sözleşmeyi imzaladı.
19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak 3+1 yıllık imzayı attı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA
Cihan, Çarşamba günü İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Trabzon'da imzayı atacak.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Cihan Çanak için Standard Liege'e bonuslar dahil 3 milyon euro ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.
Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ı açıklayan Trabzonspor 6. transferini de noktaladı.
61 Saat'in haberine göre; Standard Liege'de top koşturan gurbetçi futbolcu Cihan Çanak, bugün kendisine gönderilen sözleşmeyi imzaladı.
19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak 3+1 yıllık imzayı attı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA
Cihan, Çarşamba günü İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Trabzon'da imzayı atacak.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Cihan Çanak için Standard Liege'e bonuslar dahil 3 milyon euro ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.