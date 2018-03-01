Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçında hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Halis Özkahya, Galatasaray'ın Kaımpaşa maçını yönetirken Kulübün resmi Twitter hesabındaki maç sonu paylaşımının görseli olarak Halis Özkahya fotoğrafı kullanılmış ve ceza gelmişti
Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
Cuma
20.00 Bursaspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Ali Palabıyık
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
4 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçında hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Halis Özkahya, Galatasaray'ın Kaımpaşa maçını yönetirken Kulübün resmi Twitter hesabındaki maç sonu paylaşımının görseli olarak Halis Özkahya fotoğrafı kullanılmış ve ceza gelmişti
Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
Cuma
20.00 Bursaspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Ali Palabıyık
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
4 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
🎙Ahmet Çakar: "Halis Özkahya'nın verdiği penaltı falan değil. Komik ve uydurma. Serdar Aziz hamlesini yapıyor, topa dokunuyor sonra da rakibe dokunuyor. Şöyle bir penaltıyı Şampiyonlar Ligi'nde versen en az 3 ay maç alamazsın."➤https://t.co/FRQGB6cuJm pic.twitter.com/Gka4KB33sX
— Sporx (@sporx) 19 Şubat 2018
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Maç sonucu: Kasımpaşa 2-1 Galatasaray #KSMvGS pic.twitter.com/lDw9gpuoNv
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Şubat 2018