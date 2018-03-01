Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

🎙Ahmet Çakar: "Halis Özkahya'nın verdiği penaltı falan değil. Komik ve uydurma. Serdar Aziz hamlesini yapıyor, topa dokunuyor sonra da rakibe dokunuyor. Şöyle bir penaltıyı Şampiyonlar Ligi'nde versen en az 3 ay maç alamazsın."➤https://t.co/FRQGB6cuJm pic.twitter.com/Gka4KB33sX



— Sporx (@sporx) 19 Şubat 2018

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçında hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Halis Özkahya, Galatasaray'ın Kaımpaşa maçını yönetirken Kulübün resmi Twitter hesabındaki maç sonu paylaşımının görseli olarak Halis Özkahya fotoğrafı kullanılmış ve ceza gelmiştiSüper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler şunlar:20.00 Bursaspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu3 Mart Cumartesi:13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Ali Palabıyık19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Mete Kalkavan4 Mart Pazar:13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım5 Mart Pazartesi:20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya