Trabzonspor-Beşiktaş maçı için deplasman kararı!

Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına Beşiktaş taraftarları alınmayacak.

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Trabzonspor-Beşiktaş maçı için deplasman kararı!
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12 Eylül 2024 11:17
Son güncelleme 12 Eylül 2024 11:58
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ev sahibi kulübün talebi üzerine Trabzonspor-Beşiktaş maçına, siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

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