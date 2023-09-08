Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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08 Eylül 2023 14:25
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi.

Dar alanda oyun ve yarı alandaki maçla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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