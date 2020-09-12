Trabzonspor - Beşiktaş maçı hakeminin testi pozitif

Eski hakem Deniz Çoban'ın yaptığı açıklamaya göre bu hafta görevli olan 3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı.

, Fotoğraf; AA
Trabzonspor - Beşiktaş maçı hakeminin testi pozitif
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12 Eylül 2020 13:44
Eski hakem Deniz Çoban'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, bu hafta görevli olan 3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı. İçlerinde Trabzonspor - Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç de var.

Deniz Çoban'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

''Üst Klasman hakemi Ramazan Keleş ile Üst Klasman Yardımcı hakemi Samet Çiçek'in testleri pozitif çıkmış. Bu hafta görevleri vardı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayı üçe çıktı. Trabzonspor-Beşiktaş maçı Yardımcı Hakemi Volkan Narinç'in de testi pozitif çıkmış. Acil şifalar dilerim.''



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