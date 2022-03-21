Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri Salı günü satışa sunulacak.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları, kale arkası tribün için 350 lira, Fırtına tribün için 450 lira, Doğu tribün için 650 lira, Batı tribün için 750 lira, VIP Silver için bin 750 lira, VIP Gold için 2 bin 500 lira, VIP Platinum için de 3 bin 250 lira olarak belirlendi.



Biletlerin Salı günü saat 11.00'de satışa sunulacağı kaydedildi.









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