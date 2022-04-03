Trabzonspor Beşiktaş CANLI İZLE, TS BJK maçı canlı izle

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne olacak.

Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Valerien Ismeal ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Çağdaş Altay. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin.



8 OYUNCU SINIRDA



Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



