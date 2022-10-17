Trabzonspor, Beşiktaş'a kaybetmiyor

Trabzonspor, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.



Bordo-mavili takım, Beşiktaş ile 2017-2018 sezonundan bu yana deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.



İki takım arasında berabere biten söz konusu 4 mücadelede 2-2'lik skorla sonuçlandı.



Bu müsabakalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



Karadeniz temsilcisi, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında sadece tek mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Kasım 2016'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.





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