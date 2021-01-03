Trabzonspor, G.Birliği'nin genç yeteneği Berat Özdemir için önemli mesafe katetti. Yönetimin, 22 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro önerdiği ve Başkent ekibi ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.



KİMDİR?



10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.





