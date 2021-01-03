Trabzonspor, Berat Özdemir'e nokta koyuyor

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Özdemir'le anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah
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Trabzonspor, Berat Özdemir'e nokta koyuyor
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03 Ocak 2021 11:45
Trabzonspor, G.Birliği'nin genç yeteneği Berat Özdemir için önemli mesafe katetti. Yönetimin, 22 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro önerdiği ve Başkent ekibi ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

KİMDİR?

10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.




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